Volcadura en la Federal 57 deja un muerto y un herido

Detalles del accidente

La volcadura de un automóvil en el kilómetro 47 de la Federal 57 dejó una persona muerta y otra lesionada, entre Sabinas y Monclova.

SABINAS, COAH.- Un hombre murió y otra persona resultó lesionada luego de que un automóvil sedán gris volcara la tarde de este sábado en la carretera Federal 57, en el tramo Sabinas-Monclova.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 47, entre el sector de Progreso y el área conocida como Menonitas, donde la unidad terminó volcada tras salir de control.

El reporte de emergencia movilizó a elementos de seguridad y cuerpos de auxilio, quienes acudieron al sitio para atender a los ocupantes del vehículo.

A su llegada, los paramédicos localizaron a las personas involucradas y brindaron atención de emergencia. Sin embargo, uno de los ocupantes ya no presentaba signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento en el lugar.

Una segunda persona resultó lesionada y fue atendida por los socorristas.

El sitio fue asegurado por las autoridades mientras se realizaban las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del accidente.

Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de las víctimas ni se precisó qué provocó que el conductor perdiera el control del automóvil.

Investigación en curso

La volcadura provocó la movilización de los cuerpos de emergencia sobre este tramo de la Federal 57, una de las principales vías de comunicación entre Sabinas y Monclova.

Las autoridades continuaron con las investigaciones y procedimientos correspondientes tras el accidente, cuyo saldo fue de una persona fallecida y otra lesionada.