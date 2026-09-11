Lesionados en Monclova tras choque entre taxi y motocicleta

MONCLOVA, COAH.– Por ignorar un señalamiento gráfico de alto, un taxista provocó un accidente que dejó lesionados a los dos tripulantes de una motocicleta, en calles de la colonia Leandro Valle.

El percance ocurrió pasado el mediodía de este viernes, en el cruce de Santiago Apóstol y Jaime Nunó, donde Manuel Mendoza conducía un Nissan Versa blanco, habilitado como taxi, por esta última vialidad.

Al llegar al cruce, el conductor presuntamente no realizó el alto correspondiente y avanzó sin percatarse de la motocicleta Italika negra que circulaba por Santiago Apóstol.

La maniobra ocasionó que el automóvil se atravesara en el camino de la moto, conducida por Marco Martínez, quien viajaba acompañado de una joven.

Tras el impacto, ambos ocupantes de la motocicleta cayeron al pavimento y sufrieron diversos golpes.

Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento del accidente, mientras que oficiales de Peritaje realizaron las diligencias para establecer cómo ocurrió el percance y determinar responsabilidades.

Paramédicos del Heroico Cuerpo de Bomberos también llegaron a bordo de una ambulancia para valorar a la pareja, quienes presentaban lesiones que, por fortuna, no fueron consideradas de gravedad.

Finalmente, los involucrados fueron trasladados a la jefatura, donde buscarían llegar a un acuerdo por los daños mediante el ajustador del vehículo de alquiler.