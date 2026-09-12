Detienen a mujer estadounidense del Cártel de Sinaloa en Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO — Autoridades de seguridad federales detuvieron a una mujer de nacionalidad estadounidense señalada como presunta operadora logística y financiera de una facción vinculada al Cártel de Sinaloa en territorio nacional.

La captura fue ejecutada mediante un operativo coordinado entre fuerzas de inteligencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y corporaciones federales, tras dar seguimiento a órdenes de aprehensión interpuestas en su contra por delitos relacionados con la delincuencia organizada y el tráfico transfronterizo de sustancias ilícitas.

Detalles confirmados

De acuerdo con los reportes oficiales, a la investigada se le atribuye la coordinación del traslado de cargamentos de droga y el manejo de recursos monetarios provenientes de actividades delictivas con destino hacia Estados Unidos. La detenida fue puesta a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes para definir su situación jurídica y dar inicio al proceso formal de extradición o juzgamiento.