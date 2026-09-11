Vuelca conductor en carretera 57

ESCOBEDO, COAH.- Con diversos golpes resultó un conductor luego de perder el control de su automóvil y volcar sobre la carretera federal 57, a la altura de Estación Hermanas.

El accidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas de este viernes, en el kilómetro 45, donde Ángel Moreno viajaba en un Nissan Versa blanco, de modelo reciente.

Causas del Accidente

Por causas que serán determinadas mediante el peritaje, el conductor perdió el control del vehículo y salió de su trayectoria hasta terminar sobre el camellón central.

El automóvil quedó volcado sobre el cofre y sufrió daños de consideración, situación que generó la movilización de paramédicos de Protección Civil de Escobedo.

Los socorristas brindaron los primeros auxilios a Ángel Moreno, quien presentó algunos golpes y permaneció en el lugar tras ser valorado.

Atención Médica y Respuesta de Autoridades

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, acudieron para tomar conocimiento del accidente y realizar el peritaje correspondiente.

Las autoridades determinarán las causas de la volcadura y las responsabilidades que pudieran derivarse del percance.

Finalmente, una grúa fue solicitada para retirar el Nissan Versa y trasladarlo a un corralón.