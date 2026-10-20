Adulto mayor cae en Monclova y es llevado al hospital Amparo Pape

MONCLOVA, Coah.- Un adulto mayor terminó en el hospital luego de sufrir una caída afuera de su domicilio, en la colonia 1 de Mayo, donde se golpeó contra el pavimento y se provocó una herida en el labio inferior durante la mañana de este martes.

El incidente ocurrió antes de las 7:00 horas, en el cruce de las calles Juventino Rosas y Manuel Acuña, a la altura de la vivienda marcada con el número 1100, donde Raúl Emilio Carranza Romo, de 72 años, quedó tendido sobre la vía pública tras perder el equilibrio.

Vecinos que se percataron de lo sucedido solicitaron ayuda a través del número de emergencias 911, lo que movilizó a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y a elementos de las autoridades municipales.

Al ser atendido por los socorristas, el hombre explicó que pretendía acudir a una tienda de conveniencia cercana para comprar un café, debido a que sentía frío. También comentó que desde hace tiempo enfrenta dificultades para caminar debido a problemas en las piernas, situación que presuntamente influyó en la caída.

A consecuencia del golpe, presentó una herida de aproximadamente dos centímetros en el labio inferior, por lo que recibió los primeros auxilios en el lugar. Después de ser estabilizado, Carranza Romo fue trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides para recibir valoración y atención médica.