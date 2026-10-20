Mujer de 44 años es hospitalizada tras intoxicación en Frontera

FRONTERA, Coah.- Una mujer de 44 años fue trasladada de urgencia al hospital luego de presentar una presunta intoxicación por consumo de sustancias al interior de su domicilio en la colonia San Cristóbal, durante la mañana de este martes.

El reporte se recibió cerca de las 07:50 horas, cuando se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Las Marías y José Vasconcelos.

Dos paramédicos del Cuerpo de Bomberos se movilizaron al lugar, donde encontraron a Elvira Rodríguez, de 44 años, quien presentaba signos de intoxicación y requería atención médica.

De acuerdo con la información preliminar, fueron sus familiares quienes se percataron de la situación y solicitaron ayuda a través del número de emergencias 911, lo que provocó la movilización de los socorristas y las autoridades.

Aunque trascendió que la mujer presuntamente habría ingerido las sustancias con la intención de atentar contra su vida, esta versión no fue confirmada oficialmente por las autoridades.

Tras recibir atención inicial, Elvira fue trasladada al Hospital General Amparo Pape de Benavides, en Monclova, donde quedó bajo el cuidado del personal médico para recibir tratamiento por la intoxicación.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles oficiales sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias que originaron el incidente.