Accidente en Fovissste involucra a Chevrolet y Honda

MONCLOVA, COAH. — Un choque ocurrido la tarde de ayer en la colonia Fovissste dejó como saldo daños materiales en un vehículo y la movilización de las autoridades locales.

El percance se registró pasado el mediodía, cuando el conductor de una camioneta Chevrolet Silverado no pudo evitar impactar la Honda.

El accidente ocurrió sobre la avenida Roble, a la altura de la calle Olivo, cuando Jesús Martínez de la Paz, de 60 años de edad, circulaba a bordo de su camioneta Silverado azul, modelo 2001.

Según el reporte preliminar, Martínez no calculó la distancia y, al no extremar las precauciones necesarias, colisionó contra la parte trasera de un vehículo Honda HR-V, color gris, modelo 2015, conducido por José Adrián Reyes Sosa, de 41 años.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas en el incidente, aunque el automóvil Honda sufrió abolladuras en su parte trasera debido al impacto.

El conductor de la Silverado, al igual que el afectado, permaneció en el lugar del accidente a la espera de la llegada de las autoridades.

Elementos de Control de Accidentes se hicieron cargo del peritaje correspondiente y verificaron que ambos vehículos no presentaban daños a la infraestructura pública.

Tras realizar las diligencias pertinentes, los agentes aseguraron que la responsabilidad del incidente recaía sobre Martínez de la Paz, quien será citado para el pago de los daños materiales causados en el choque.