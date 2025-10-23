Clientes y empleados protagonizan incidente en sucursal de 'Mamá Lucha'

MONCLOVA, COAH. — Un enfrentamiento entre clientes y empleados de la sucursal de la tienda de ´Mamá Lucha´, ubicada en la colonia Tierra y Libertad, provocó la movilización de las autoridades la noche de ayer, luego que un grupo de personas se tornara agresivo en las afueras del establecimiento.

El incidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas, cuando el subgerente de la tienda, Mauricio Campos, se comunicó con la Policía para reportar a cuatro personas —tres hombres y una mujer— que se encontraban afuera de la tienda con un bate, mostrando una actitud amenazante hacia los empleados. Según el relato de Campos, los agresores se encontraban esperando la salida de los trabajadores, luego de un percance que involucró un carrito de compras.

El conflicto surgió cuando uno de los agresores arrojó un carrito hacia otro hombre, lo que generó la ira de este último. Aparentemente, tras el incidente, los agresores se retiraron al enterarse de que su comportamiento había sido presenciado y reportado a las autoridades.

El gerente reportó que temían por la seguridad de su personal, ya que los individuos mostraron señales de agresividad, portando bates, lo que incrementó el nivel de alarma. Se solicitó la presencia de los oficiales de la Policía Municipal para resguardar la seguridad tanto de los empleados como de los clientes, y evitar que la situación escalara.

Afortunadamente, cuando los oficiales llegaron al lugar, los agresores ya se habían retirado, y no se registraron más altercados. La Policía Municipal tomó las declaraciones correspondientes y el reporte fue archivado, aunque las autoridades continuarán con la investigación del caso para determinar las circunstancias exactas del altercado y localizar a los responsables.