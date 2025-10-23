Conductor de tercera edad causa choque entre camioneta y auto estacionado en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un hombre de la tercera edad causó un accidente la mañana de ayer en calles de la Zona Centro de Monclova, después de que su camioneta, al no meterle bien los cambios, comenzó a rodar y terminó chocando contra un vehículo compacto que estaba estacionado del otro lado de la calle.

El incidente ocurrió cerca de las 10:00 horas en la intersección de las calles Ildefonso Fuentes y Zaragoza, cuando Humberto Juárez González, de 67 años, dejó su camioneta Dodge RAM, modelo 1999, estacionada en neutral.

La falta de precaución al no poner el cambio en su lugar provocó que la camioneta comenzara a avanzar por sí sola.

La RAM cruzó la calle y terminó impactando un Pontiac Matiz, modelo 2011, que se encontraba estacionado en el lado opuesto, quedando la camioneta atravesada, obstruyendo la vialidad.

Afortunadamente, los daños fueron mínimos, pero el percance movilizó rápidamente a las autoridades municipales.

La Policía Municipal acudió al lugar para tomar conocimiento de los hechos y verificar que no se hubiera registrado ningún otro daño o lesión.

El dueño del vehículo afectado, Luis Alfonso Rendón Medrano, de 34 años, domiciliado en la colonia El Pueblo, confirmó que el impacto causó daños en su Matiz.

Mientras tanto, Humberto Juárez, vecino de la colonia Guadalupe, aceptó la responsabilidad del incidente, asegurando que no colocó bien palanca de los cambios lo que generó que la RAM avanzara como si se tratara de una escena sacada de la película ´Destino Final´.

Finalmente, las autoridades abanderaron el área y deslindaron las responsabilidades, por lo los involucrados llegarían a un arreglo para el pago de los daños a fin de resolver pronto la situación.