Choque entre Tráiler y Auto en Monclova Moviliza Autoridades

MONCLOVA, COAH. — Un trailero causó daños a un auto compacto, al impactarlo por un costado mientras circulaba por la carretera federal número 57, a la altura del antiguo parque Sofymar, movilizando la mañana de ayer a las autoridades municipales y de la Guardia Nacional, División Caminos, aunque afortunadamente no se registraron personas lesionadas. Sin embargo, el choque entre un tráiler y un automóvil dejó daños materiales de consideración que ascienden a varios miles de pesos.

El incidente ocurrió alrededor de las 08:30 horas, cuando el conductor de un tráiler Kenworth rojo, perteneciente a la línea Odel, circulaba por el carril derecho con dirección al norte.

Según el reporte de las autoridades, al llegar al entronque con el Libramiento Eliseo Mendoza Berrueto, el operador del tráiler realizó un cambio brusco de carril hacia la izquierda sin verificar la proximidad de otros vehículos, lo que ocasionó una colisión lateral con un automóvil Honda City color guindo.

El impacto fue considerable, dañando seriamente la carrocería del vehículo compacto. Afortunadamente, los ocupantes del Honda, quienes fueron atendidos por paramédicos del Grupo de Urgencias Médicas (GRUM), no presentaron lesiones de gravedad, aunque sí resultaron afectados por el susto y la magnitud del choque.

El conductor del tráiler detuvo su marcha metros adelante del lugar del percance, mientras otros automovilistas alertaban a las autoridades sobre el incidente.

En respuesta, elementos de la Guardia Nacional, división Caminos, arribaron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y controlar el tráfico en la zona, que sufrió alteraciones debido a la presencia de los vehículos involucrados.

A pesar de la magnitud del impacto, las autoridades informaron que no hubo personas heridas, y que el incidente fue causado por la falta de precaución del conductor del tráiler, quien al no verificar la circulación en el otro carril, provocó el accidente. El caso continúa siendo investigado para determinar las responsabilidades y los daños exactos.