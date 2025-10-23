Incendio provocado por adicto 'La Papa' en colonia Primero de Mayo

MONCLOVA, COAH. — Una nueva tragedia estuvo a punto de ocurrir en la colonia Primero de Mayo, cuando un adicto conocido como "La Papa" provocó un incendio dentro de su vivienda, poniendo en riesgo la vida de sus vecinos.

El hecho, ocurrido ayer por la tarde, movilizó de inmediato a los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes sofocaron las llamas antes de que se propagaran a otras casas del sector.

Este incidente no es aislado, ya que "La Papa", identificado como Alexis Campos, tiene un largo historial de poner en peligro a sus vecinos con sus acciones relacionadas con el consumo de drogas.

En el mes de mayo, Campos causó un incendio dentro de su casa, en el que una madre y sus dos hijos pequeños estuvieron a punto de perder la vida.

En ese entonces, la familia logró salir a tiempo del hogar, pero las llamas alcanzaron rápidamente la vivienda contigua.

Ayer, alrededor de las 12:00 horas, nuevamente "La Papa" encendió fuego en el patio trasero de su casa, ubicada sobre la calle Matamoros, casi en el cruce con Juan Antonio de la Fuente, en la colonia Primero de Mayo.

Según los informes de los vecinos, el adicto, quien había estado recientemente en un centro de rehabilitación, estaba intoxicado cuando inició la quema de basura y material inflamable.

Esto rápidamente desató un incendio que comenzó a consumir la estructura de su antigua vivienda.

Al llegar al sitio, los bomberos lograron controlar el incendio sin que se registraran personas lesionadas, pero con importantes daños materiales en la propiedad de "La Papa".

Sin embargo, el responsable del siniestro huyó del lugar, evitando su captura en ese momento. Los vecinos señalaron que este no es el primer incidente en el que Alexis Campos está involucrado, pues en otras ocasiones ha causado situaciones similares debido a su adicción.

Los vecinos de la colonia Primero de Mayo se encuentran nuevamente alerta ante la peligrosa conducta de "La Papa", quien sigue siendo un riesgo latente para los habitantes del sector.