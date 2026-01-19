Empleado de Tecnoval provoca fuerte choque en Frontera; madre e hija resultan lesionadas

FRONTERA, COAH.- Un aparatoso accidente vial registrado la mañana de este lunes en el par vial de la calle Soledad, en el municipio de Frontera, dejó como saldo dos mujeres lesionadas y una intensa movilización de autoridades municipales y cuerpos de auxilio, luego que un empleado de la empresa Tecnoval se impactó contra una camioneta cerrada al circular a exceso de velocidad.

El percance ocurrió cerca de las 10:00 horas, en el cruce de la calle Soledad con la calle Occidental, en la colonia del mismo nombre. De acuerdo con la información recabada en el lugar, José Felipe Sánchez Armenta, de 31 años de edad, vecino de la colonia Occidental, conducía una camioneta Dodge Journey color gris y redujo la velocidad para tomar la calle Occidental con dirección al sur.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Sin embargo, debido a la velocidad inmoderada con la que circulaba, el conductor del Chevrolet Aveo color blanco, identificado como Alexander Ávila Flores, de 34 años, empleado de la empresa dedicada al traslado de valores Tecnoval, no logró frenar ni esquivar la camioneta, impactándola con la parte frontal en el costado posterior izquierdo, lo que provocó que la unidad girara violentamente.

A consecuencia del impacto, resultaron lesionadas Cristina Guadalupe Sánchez Armenta, de 33 años, hermana del conductor afectado, así como su madre, Gloria Elena Armenta Martínez, de 52 años. Ambas mujeres fueron atendidas en el lugar por socorristas de Águilas Doradas, quienes posteriormente las trasladaron a la Clínica 9 del IMSS para su valoración médica.

Acciones de la autoridad

En tanto, paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) brindaron atención a Alexander Ávila Flores, quien fue trasladado a la Clínica 7 del IMSS en Monclova. Pese a que el conductor del Aveo viajaba acompañado por otros compañeros de trabajo, estos resultaron ilesos.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades. El Chevrolet Aveo quedó con el frente completamente destrozado, mientras que la camioneta Dodge Journey presentó daños considerables.

Así mismo, la Policía Municipal solicitó el apoyo del cuerpo de Bomberos para cubrir los restos de aceite y otros fluidos automotrices derramados sobre el pavimento, con el fin de evitar otro percance. Finalmente, ambas unidades fueron aseguradas y remolcadas a un corralón mediante una grúa.