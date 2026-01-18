Hombre es agredido durante intento de robo en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La tranquilidad nocturna de la colonia Las Flores se vio interrumpida la noche de ayer, luego de que un intento de robo a casa habitación dejara como saldo a una persona severamente lesionada, tras ser agredida por sujetos desconocidos que lograron darse a la fuga.

De acuerdo con información recabada, los hechos ocurrieron en un domicilio sobre la calle El Potrero, donde varios individuos intentaban ingresar de manera ilegal a la vivienda. Fue en ese momento cuando Javier Hernández sorprendió a los intrusos, lo que derivó en una violenta agresión en su contra.

Los agresores reaccionaron de forma violenta, propinándole una fuerte golpiza antes de huir del lugar. Como consecuencia del ataque, la víctima resultó con diversas lesiones, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos del GRUM acudieron rápidamente al sitio para brindarle los primeros auxilios a Hernández, quien posteriormente fue trasladado a un hospital de la localidad para su valoración y atención médica especializada. Su estado de salud se reportó como estable, aunque permaneció bajo observación médica.

Tras el reporte, elementos de Seguridad Pública Municipal desplegaron un operativo en la zona para localizar a los presuntos responsables. Sin embargo, pese a los recorridos en calles aledañas, los agresores lograron escapar.