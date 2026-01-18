Menor sufre lesiones en el rostro tras accidente con thinner en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una menor de apenas cuatro años de edad resultó con lesiones en el rostro, luego de caerle thinner encima, la tarde de ayer al interior de su vivienda, situación que obligó a su traslado urgente a una clínica del Issste para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con la información recabada, la madre de la menor se encontraba realizando labores del hogar cuando ocurrió el percance. Al momento de tender ropa, no se percató de la presencia de un vaso que contenía thinner, el cual estaba colocado sobre un abanico. Al moverlo de manera accidental, el recipiente se volcó y el solvente cayó directamente sobre el rostro de la niña, quien se encontraba cerca.

El contacto con la sustancia provocó de inmediato llanto y molestias visibles en la menor, por lo que su madre actuó con rapidez y decidió trasladarla por sus propios medios en un vehículo particular hasta la Clínica del ISSSTE, donde fue recibida por personal médico.

En el nosocomio, la menor fue sometida a una valoración médica para determinar el grado de afectación causado por el químico, así como para iniciar el tratamiento correspondiente con el fin de evitar complicaciones mayores. Hasta el cierre de esta edición, no se habían dado a conocer detalles sobre su evolución clínica, aunque se informó que quedó bajo observación médica.

El incidente fue clasificado como un accidente doméstico; sin embargo, especialistas y autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones en el manejo y almacenamiento de sustancias químicas dentro del hogar, sobre todo en viviendas donde hay niños pequeños, ya que un descuido puede derivar en consecuencias graves.

Asimismo, se recomendó mantener este tipo de productos fuera del alcance de los menores y revisar constantemente los espacios del hogar para identificar riesgos potenciales y prevenir tragedias.