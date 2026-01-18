Mujer fallece en Monclova tras caída en su domicilio

MONCLOVA, COAH.- Una mujer fue localizada sin vida la tarde de ayer al interior de su domicilio, ubicado sobre la calle La Pastora número 1213, en la colonia Cañada de Monclova, hecho que movilizó a cuerpos de emergencia y a autoridades ministeriales.

La víctima fue identificada como Brenda Maricela Leos, madre de familia que, de acuerdo con los primeros reportes, padecía diversas enfermedades crónicas. El hallazgo fue realizado por su hija, quien al ingresar a la recámara encontró a su madre tirada en el piso e inconsciente, por lo que de inmediato solicitó el apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al llamado y, tras realizar una valoración en el lugar, confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales, presumiéndose que el deceso ocurrió a consecuencia de una caída de su propia altura.

Tras la confirmación del fallecimiento, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado se presentaron en el domicilio para tomar conocimiento de los hechos. El área fue asegurada mientras se realizaban las diligencias correspondientes, incluyendo la inspección del sitio y el levantamiento de datos para integrar el informe ministerial.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicarán los estudios de ley para determinar con precisión la causa de la muerte y descartar cualquier situación anómala.

El hecho causó consternación entre familiares y vecinos del sector, quienes se mostraron solidarios ante la repentina pérdida. El caso quedó a disposición del Ministerio Público para el seguimiento legal correspondiente.