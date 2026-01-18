Cruz Roja atiende a padre de familia tras caída en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un padre de familia terminó lesionado la tarde de ayer luego de caer de la cajuela de una camioneta mientras se encontraba sobre la calle Río Lerma, en la colonia Santa Eulalia, al sur de Monclova, hecho que movilizó a cuerpos de emergencia para brindarle atención inmediata.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el hombre se encontraba sobre la parte trasera del vehículo cuando, al intentar realizar una maniobra de manera apresurada, perdió el equilibrio y cayó desde una altura aproximada de más de un metro, impactándose de lleno contra el pavimento.

El fuerte golpe provocó que quedara tendido en el suelo durante varios minutos, sin poder incorporarse por cuenta propia, lo que alarmó a vecinos del sector, quienes de inmediato solicitaron el apoyo del Sistema Estatal de Emergencias.

Minutos más tarde, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio y procedieron a brindarle atención prehospitalaria. Durante la valoración inicial, el lesionado presentaba dolor intenso derivado del impacto, aunque permanecía consciente y orientado.

Tras estabilizarlo, los socorristas recomendaron su traslado a un hospital para una revisión médica más completa, a fin de descartar lesiones internas o fracturas, debido a la mecánica del accidente y al tiempo que permaneció inmovilizado.

El incidente fue clasificado como una caída accidental, sin que se reportaran daños a terceros ni la intervención de otras unidades. Autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones al realizar maniobras sobre vehículos para evitar accidentes de este tipo.