Accidente en Frontera: camioneta Honda CR-V choca con tractocamión

FRONTERA, COAH.– Con cuantiosos daños materiales terminó la camioneta de un adulto mayor luego de verse involucrado en un aparatoso accidente vial provocado presuntamente por el conductor de un armatoste de carga que se atravesó a su paso al intentar incorporarse al Libramiento Carlos Salinas de Gortari, frente a la empresa Ironcast.

El percance ocurrió alrededor de las 14:00 horas de este lunes, generando la movilización de elementos de la Policía Municipal y oficiales de peritaje del municipio de Frontera, quienes acudieron para tomar conocimiento del accidente.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta Honda CR-V color gris circulaba con normalidad sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari cuando, al llegar a la altura de la empresa Ironcast, el operador de un tractocamión marca International de la empresa Logistic Ultra intentó incorporarse a la transitada arteria con dirección hacia el sur.

Presuntamente, el conductor de la pesada unidad no respetó el derecho de vía, atravesándose en la trayectoria de la camioneta, cuyo conductor nada pudo hacer para evitar el impacto, terminando por recargarse contra el costado del armatoste.

El fuerte encontronazo dejó severos daños en la unidad cerrada, aunque por fortuna el adulto mayor salió ileso, llevándose únicamente el susto tras el aparatoso accidente.

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio para controlar la circulación y evitar otro percance, mientras los involucrados solicitaban la intervención de sus respectivas aseguradoras.

Oficiales del departamento de peritaje realizaron el croquis correspondiente para determinar las responsabilidades del accidente, mientras ambas partes buscarían llegar a un acuerdo mediante los ajustadores para cubrir los daños ocasionados.