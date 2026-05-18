Hombre causa molestias y es detenido en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un hombre terminó tras las rejas luego de ser asegurado por elementos de la Policía Estatal Coahuila, cuando lo sorprendieron escandalizando en calles de la colonia Hipódromo, la tarde de este lunes.

Los hechos ocurrieron en la calle Saltillo, donde ciudadanos solicitaron la presencia de las autoridades al percatarse del comportamiento indebido de Santos Zúñiga de 33 años, quien presuntamente andaba de agresivo y causaba molestias.

Autoridades arribaron al lugar y, luego de entrevistarse con los involucrados y confirmar la situación, procedieron con el aseguramiento del hombre para evitar mayores problemas.

El individuo fue sometido al protocolo correspondiente y posteriormente trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición del juez calificador en turno debido a la falta administrativa cometida.

Será dicha autoridad quien determine el tiempo que permanecerá arrestado, por la falta administrativa que cometió.