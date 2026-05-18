Cruz Roja atiende a adulto mayor desvanecido en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Las intensas temperaturas que azotaron la ciudad cobraron factura a un adulto mayor, quien terminó desvaneciéndose en plena vía pública de la zona centro tras sufrir un presunto golpe de calor, provocando la rápida movilización de ciudadanos y paramédicos de Cruz Roja Mexicana.

Los hechos se registraron alrededor de las 13:00 horas de este lunes, justo cuando el termómetro alcanzaba uno de los puntos más altos del día, sobre la calle Hidalgo, en el cruce con Miguel Blanco, donde comerciantes y transeúntes fueron sorprendidos al ver cómo un hombre de la tercera edad comenzó a sentirse mal hasta terminar desplomándose.

El afectado fue identificado como Fernando Vázquez, de 76 años de edad, quien presuntamente caminaba solo por el sector cuando el intenso calor comenzó a afectarlo severamente, provocándole mareos y posteriormente el desvanecimiento.

Al percatarse de la situación, ciudadanos no dudaron en correr para auxiliar al adulto mayor y evitar que permaneciera bajo los intensos rayos del sol, por lo que rápidamente lo trasladaron al interior de una tienda departamental cercana, donde intentaron estabilizarlo mientras solicitaban ayuda al sistema de emergencias.

Minutos después, paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar y brindaron atención prehospitalaria al hombre, confirmando que presentaba síntomas relacionados con un golpe de calor, por lo que decidieron trasladarlo a un hospital para recibir valoración médica especializada.

La rápida intervención de comerciantes y personas que se encontraban en el sitio fue clave para que el adulto mayor recibiera atención oportuna, evitando que la situación pasara a mayores en medio de las extremas temperaturas que continúan registrándose en la región.

Autoridades reiteraron el llamado a la población, principalmente a adultos mayores, a evitar exponerse al sol durante las horas de mayor intensidad, mantenerse hidratados y buscar lugares frescos para prevenir afectaciones a la salud.