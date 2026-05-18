Pablo Barrón causa disturbio y es arrestado en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un hombre que presuntamente alteraba el orden y molestaba a clientes y empleados dentro de una tienda de conveniencia de la colonia Hipódromo terminó tras las rejas, luego de ser reportado al sistema de emergencias por su actitud agresiva la tarde de este lunes.

Los hechos ocurrieron poco después del mediodía en un negocio de 24 horas ubicado en dicho sector, donde personal del establecimiento solicitó la intervención de las autoridades tras verse rebasados por el comportamiento de un sujeto que causaba molestias entre quienes realizaban sus compras.

El detenido fue identificado como Pablo Barrón de la Cruz, de 40 años de edad, vecino de la calle 11, quien presuntamente salió de su domicilio y se dirigió a la tienda, donde comenzó a comportarse de manera agresiva, incomodando tanto a empleados como a clientes.

De acuerdo con los reportes, el hombre permanecía alterando el ambiente del establecimiento, motivo por el cual los afectados decidieron marcar al 911 para pedir el apoyo de las corporaciones preventivas.

Minutos más tarde, elementos de la Policía Municipal arribaron al negocio y, tras entrevistarse con empleados y testigos que señalaron directamente al individuo, procedieron con su aseguramiento.

El sujeto fue detenido por una falta administrativa relacionada con alterar el orden público y posteriormente trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición del juez calificador en turno.

El hombre fue remitido a las celdas municipales, donde permanecería arrestado por varias horas como sanción por el escándalo provocado.