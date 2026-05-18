Aseguran motocicleta sospechosa en Monclova: madre reporta hallazgo

MONCLOVA, COAH.– Una motocicleta de dudosa procedencia terminó asegurada por elementos de la Policía Municipal la mañana de este lunes en la colonia Barrera, luego de que una madre de familia decidiera reportarla para evitar verse involucrada en un posible problema legal, al surgir sospechas de que la unidad podría haber sido robada.

Los hechos se registraron alrededor de las 11:30 horas sobre el cruce de las calles División del Norte y Olimpiada, en el domicilio marcado con el número 408, donde una mujer solicitó la presencia de las autoridades tras descubrir que la motocicleta azul que le habían dejado encargada durante la madrugada podría ser robada.

De acuerdo con la versión de la afectada, durante la madrugada amigos de su hijo acudieron a su vivienda para pedirle de favor que resguardara el vehículo ligero ya que tenía una llanta ponchada, asegurando que volverían más tarde por él, sin que en ese momento sospechara algo irregular.

Sin embargo, conforme avanzó la mañana, un joven que pasó por el lugar observó la motocicleta estacionada dentro del porche y comentó a la mujer que un grupo de muchachos andaba buscándola, pues aparentemente coincidía con las características de una unidad reportada como robada horas antes.

Ante el temor de verse involucrada en un problema mayor y buscando aclarar la situación, la mujer decidió llamar al número de emergencias para poner los hechos en conocimiento de las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal acudieron rápidamente al domicilio y, tras entrevistarse con la propietaria de la vivienda, procedieron al aseguramiento de la motocicleta para evitar cualquier irregularidad.

La unidad fue trasladada a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición del juez calificador en turno mientras se realizan las investigaciones correspondientes para determinar si efectivamente cuenta con reporte de robo o si se trató de una confusión.