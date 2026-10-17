Arde auto en la avenida Adolfo López Mateos

MONCLOVA, COAH.- Un Volkswagen Pointer comenzó a incendiarse mientras subía una pendiente la mañana de este sábado, lo que movilizó a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal.

El incidente ocurrió sobre la calle Adolfo López Mateos, en el tramo ubicado entre el campo de golf y el parque Xochipilli Uno, donde el conductor, Sergio Chávez Coronado, vecino de la colonia El Roble, pidió apoyo a través del número de emergencias 911.

Origen del incendio

La unidad, un Volkswagen Pointer modelo 2006, color blanco, presentó fuego en el área del motor, por lo que el conductor detuvo su marcha para evitar que el incidente se agravara.

Respuesta de los servicios de emergencia

Antes de la llegada de los bomberos, las llamas ya habían sido sofocadas mediante el uso de polvo químico seco. A su arribo, los elementos enfriaron el motor y retiraron la batería como medida preventiva para reducir el riesgo de que el fuego se reavivara.

Policías municipales también acudieron al sitio para brindar apoyo durante las labores de emergencia y resguardar el área.

Chávez Coronado informó que el automóvile pertenece al grupo de electricistas particulares para el que trabaja, por lo que aclaró que la unidad no es de su propiedad.

El incidente concluyó sin personas lesionadas. Hasta el momento, las autoridades no han precisado qué originó el incendio.