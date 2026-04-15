Accidente en Frontera: choque entre transporte escolar y auto

FRONTERA, COAH.– Momentos de angustia vivieron alumnos de la Secundaria General "Héroes de Nacozari" la tarde de ayer, luego de verse involucrados en un accidente vial que, por fortuna, no dejó personas gravemente lesionadas.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Allende y Coahuilense, en la colonia La Sierrita, cuando un automóvil Ford Figo en color gris irrumpió en la intersección sin respetar el señalamiento de alto, impactando a una unidad de transporte escolar.

En la camioneta tipo Chevrolet GMC viajaban varios estudiantes que eran trasladados tras su jornada escolar, quienes se llevaron el susto de su vida al momento del fuerte impacto.

Aunque ninguno de los menores presentó lesiones de gravedad, varios de ellos sufrieron crisis nerviosa, lo que generó la rápida movilización de paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Frontera, quienes les brindaron atención en el lugar.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes también arribaron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades.

Ambas unidades presentaron daños materiales, mientras que la circulación en la zona se vio afectada por algunos minutos, en tanto se realizaban las maniobras de auxilio y retiro de los vehículos.