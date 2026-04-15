Accidente en Monclova causa lesiones y caos vial

MONCLOVA, COAH.– Un aparatoso accidente vial registrado la tarde de este miércoles en la colonia Anáhuac dejó como saldo dos personas lesionadas y daños materiales de consideración, luego que una conductora no respetó el derecho de vía en un transitado cruce de la avenida Cuauhtémoc.

El percance ocurrió en el cruce con la calle Ahuizotl, donde San Juana Morín, de 75 años, vecina del sector, conducía un Nissan March color negro y, presuntamente, al no extremar precauciones, terminó invadiendo la circulación de una camioneta Suzuki Ertiga blanca.

La unidad afectada era conducida por Manuel Salazar, de 65 años, quien no logró evitar el impacto. Tras la colisión, la camioneta fue proyectada contra una tercera unidad, una KIA Sorento blanca, manejada por Hortensia Garza, de 54 años.

El choque en cadena generó momentos de tensión entre automovilistas y vecinos, al quedar las unidades atravesadas sobre la vialidad, bloqueando parcialmente la circulación en una de las avenidas más transitadas del sector.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar para brindar atención a dos personas que resultaron con diversas molestias físicas. Afortunadamente, tras la valoración médica, se determinó que las lesiones no ponían en riesgo su vida, descartando su traslado a un hospital

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento de los hechos, realizaron el peritaje correspondiente y coordinaron las maniobras para liberar la vialidad, mientras se deslindan responsabilidades.

Pese a la magnitud del impacto, el incidente quedó en daños materiales y un susto para los involucrados, evidenciando nuevamente la importancia de respetar los derechos de vías.