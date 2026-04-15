Joven sufre accidente en Monclova: solo daños materiales

MONCLOVA, COAH.– Un descuido al volante generó un accidente la tarde de ayer en la colonia Guadalupe, donde un choque por alcance dejó únicamente daños materiales y movilizó a autoridades viales.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Uruguay y Venezuela, donde un automóvil Ford Focus, color dorado, terminó impactándose contra la parte trasera de un Dodge tipo altitud modelo 2019.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, el conductor del Ford Focus, identificado como Jonathan, de 29 años, no guardó la distancia de seguridad adecuada, lo que provocó que no lograra frenar a tiempo y terminara embistiendo al vehículo que circulaba delante de él.

En el automóvil afectado viajaba Juan, de 47 años, quien resultó ileso tras el impacto, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido, realizar el peritaje correspondiente y coordinar la circulación, la cual se vio afectada momentáneamente debido a las unidades involucradas.

Ambos vehículos presentaron daños visibles; el Ford Focus con afectaciones en la parte frontal, mientras que el Dodge altitud resultó con golpes en la zona trasera.

Finalmente, las autoridades exhortaron a los automovilistas a mantener la distancia adecuada entre vehículos para evitar este tipo de percances, que aunque en esta ocasión no dejaron personas lesionadas, pudieron haber tenido consecuencias mayores.