Detienen a hombre en Monclova por agredir a su madre

MONCLOVA, COAH. – La tarde de este miércoles, elementos de la Policía Municipal intervinieron en un caso de violencia familiar en la colonia Héroes del 47, donde un hombre fue detenido tras presuntamente agredir y amenazar a su propia madre en medio de un conflicto relacionado con adicciones.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle Hipódromo número 611, donde Susana Jiménez solicitó el apoyo de las autoridades al señalar que su hijo, José Eduardo Bustos, de 43 años de edad, la había atacado tras reclamarle que estuviera vendiendo pertenencias del hogar para obtener dinero y comprar sustancias.

De acuerdo con el testimonio de la afectada, el sujeto reaccionó de forma violenta y tomó un azadón con el que la amenazó, asegurando que la golpearía por reclamarle que buscara dinero con cosas ajenas, lo que generó temor y obligó a pedir ayuda de inmediato.

Al arribar al sitio, los oficiales preventivos se entrevistaron con la mujer y procedieron a ubicar al presunto agresor, quien fue asegurado en el lugar sin mayores incidentes.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal y posteriormente puesto a disposición del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, donde enfrentará cargos por violencia familiar y lo que resulte.

El caso volvió a poner en evidencia los conflictos que se viven al interior de algunos hogares, donde la violencia y las adicciones detonan situaciones que ponen en riesgo a los propios integrantes de la familia.