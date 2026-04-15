Falso incendio en Monclova moviliza a emergencias: no hay víctimas

MONCLOVA, COAH.– Por segunda noche consecutiva, corporaciones de emergencia fueron movilizadas tras el reporte de un supuesto incendio domiciliario con personas atrapadas, el cual, al igual que el anterior, resultó ser completamente falso.

El nuevo llamado se registró alrededor de las 22:00 horas en la colonia Colinas de Santiago, específicamente sobre la calle Santiago de Monclova, donde se alertaba sobre un siniestro en un domicilio con posibles víctimas en el interior.

Ante la gravedad del reporte, elementos de Seguridad Pública y del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato al sitio, desplegando un operativo para atender la supuesta emergencia.

Sin embargo, tras una revisión minuciosa en la zona, las autoridades confirmaron que no existía incendio alguno ni personas en riesgo, descartando por completo la veracidad del aviso.

Este hecho se suma a un reporte similar ocurrido la noche del lunes en la colonia Eliseo Mendoza Berrueto, donde también se movilizaron unidades de rescate por un incendio inexistente, repitiéndose el mismo escenario: despliegue total para atender una emergencia que nunca ocurrió.

La coincidencia en horarios y características de ambos llamados ha levantado sospechas entre las autoridades, quienes ya iniciaron investigaciones para rastrear el origen de las llamadas y dar con los responsables.

Las corporaciones advirtieron que este tipo de acciones no solo generan el uso innecesario de recursos, sino que también pueden retrasar la atención de emergencias reales donde la vida de las personas sí está en riesgo.

Finalmente, se hizo un llamado a la ciudadanía a utilizar de manera responsable el sistema de emergencias, ya que quienes resulten responsables podrían enfrentar sanciones conforme a la ley.