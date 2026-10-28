Accidente de Honda azul causa daños en ciclovía de Frontera

FRONTERA COAH.- La velocidad y la pérdida de control al volante provocaron un accidente en el libramiento Carlos Salinas de Gortari, donde un automóvil Honda azul se estrelló contra el camellón central y derribó parte de la ciclovía durante la tarde del miércoles.

El vehículo era conducido por un joven que viajaba acompañado de varios amigos en dirección de oriente a poniente. De acuerdo con la información disponible, la unidad circulaba a exceso de velocidad cuando el conductor perdió el control y terminó impactándose contra la estructura central de la vialidad.

La fuerza del choque ocasionó daños materiales en el automóvil y destruyó parte de la infraestructura destinada al tránsito de ciclistas.

Tras el impacto, los ocupantes del Honda presentaron crisis nerviosa. Hasta el momento, la información proporcionada no reportó personas con lesiones físicas, aunque el percance generó momentos de tensión entre quienes viajaban en el vehículo.

Elementos de la Policía del Estado acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las actuaciones correspondientes.

El accidente dejó afectaciones en la ciclovía, además de los daños registrados en el automóvil involucrado. Las circunstancias del percance quedaron sujetas a las diligencias de las autoridades para establecer cómo ocurrió la pérdida de control y determinar las responsabilidades correspondientes.

La velocidad excesiva fue señalada en la información inicial como un factor relacionado con el accidente; sin embargo, corresponderá a las autoridades establecer las condiciones en que ocurrió el choque.