Agresión a adolescente moviliza a policías en Monclova

MONCLOVA, Coah. - La agresión contra un adolescente, quien resultó con una herida en la cabeza, movilizó a policías municipales y elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en la colonia 21 de Marzo, al oriente de Monclova. El operativo concluyó sin detenidos.

Las corporaciones realizaron recorridos de vigilancia por distintas calles del sector con el objetivo de localizar a los presuntos responsables. De acuerdo con señalamientos de vecinos, los agresores serían integrantes de un grupo de motociclistas al que relacionan con otros episodios de violencia y disturbios.

Pese a la movilización policial, las autoridades no informaron sobre la captura de sospechosos ni del aseguramiento de personas presuntamente vinculadas con el ataque al menor.

Habitantes de la colonia denunciaron que el grupo señalado presuntamente recorre las calles y protagoniza agresiones contra residentes. Según sus testimonios, estos comportamientos han generado preocupación entre las familias del sector.

Las inconformidades también están relacionadas con motociclistas que, de acuerdo con los vecinos, circulan a exceso de velocidad y mantienen sus motores encendidos hasta altas horas de la noche. Estas conductas, afirmaron, representan un riesgo para peatones y automovilistas, además de perturbar el descanso de quienes viven en la zona.

Los residentes señalaron que la presunta recurrencia de estos incidentes ha incrementado la intranquilidad en la colonia 21 de Marzo, donde demandan mayor vigilancia para prevenir nuevas confrontaciones y reducir las conductas que consideran peligrosas.

Ante la presencia de las corporaciones, los vecinos reconocieron los recorridos nocturnos y consideraron que contribuyeron a reforzar la vigilancia en el sector.

Aunque el despliegue no derivó en detenciones, los habitantes esperan que los patrullajes continúen y que las autoridades atiendan los señalamientos sobre las presuntas agresiones y los disturbios.

Hasta el momento, no se reportaron resultados positivos en la búsqueda de los responsables del ataque al adolescente.