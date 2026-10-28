Bomberos controlan incendio en Monclova tras conflicto entre mujeres

MONCLOVA, Coah.- Un incendio en una vivienda de la colonia Colinas de Santiago movilizó al cuerpo de bomberos la tarde de este miércoles, luego de que las llamas consumieran muebles y objetos en el interior del inmueble.

Vecinos señalaron a una mujer identificada como Yajaira como presunta responsable, aunque las autoridades no informaron sobre personas detenidas.

La emergencia se reportó minutos antes de las 17:00 horas en una casa ubicada sobre la calle Indios Cahuiltecas, propiedad de Sara, quien presuntamente mantenía una relación cercana con la pareja sentimental de la mujer señalada.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, Yajaira habría llegado al domicilio con una bebida embriagante y un objeto que los habitantes del sector no lograron identificar. Instantes después, comenzó el fuego.

Los vecinos relacionaron el incidente con un altercado ocurrido el domingo, cuando la pareja de Yajaira, conocido como "El Grande", presuntamente sostuvo un encuentro con Sara.

Según las versiones de los residentes, aquella situación habría provocado un enfrentamiento entre ambas mujeres, sin que entonces se registraran mayores consecuencias.

El conflicto habría escalado este miércoles hasta el incendio, que afectó los pocos muebles que había dentro de la vivienda.

Elementos de bomberos intervinieron para sofocar las llamas y evitar que se propagaran a otras áreas del inmueble.

Pese a los daños materiales, no se reportaron personas lesionadas. Durante la atención de la emergencia, habitantes del sector también denunciaron presuntas irregularidades en las instalaciones eléctricas de la casa. Según sus señalamientos, el suministro de energía se obtenía mediante cableado improvisado.

Los vecinos aprovecharon el incidente para solicitar mayor vigilancia en la zona. Afirmaron que el inmueble era frecuentado por personas que, según sus versiones, protagonizaban conflictos y presuntamente consumían drogas.

Una vez controlado el fuego, las autoridades acordonaron el área para prevenir nuevos incidentes. El caso quedó sujeto a las diligencias correspondientes para establecer el origen del incendio y determinar si existen responsabilidades legales.

Hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas por estos hechos.