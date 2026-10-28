Hombre inconsciente en avenida Industrial recibe atención médica

Un hombre identificado como Jackie Guadalupe Ayala Armendáriz fue localizado inconsciente sobre la avenida Industrial durante la noche, por lo que policías municipales solicitaron el apoyo de paramédicos para brindarle atención.

El hombre, conocido como uno de los personajes de "El Pasojo", se encontraba tendido sobre los carriles de circulación, sin responder a los estímulos, cuando fue detectado por los oficiales que patrullaban el sector.

Ante el riesgo de que pudiera ser atropellado por algún automovilista, los uniformados se acercaron para auxiliarlo y solicitaron la intervención de la Cruz Roja.

Minutos después, los socorristas arribaron al lugar y realizaron una valoración para conocer sus condiciones de salud. De acuerdo con la información disponible, el hombre presuntamente había consumido bebidas embriagantes durante varias horas.

Tras recibir la atención prehospitalaria, Ayala Armendáriz fue retirado de la vialidad para evitar que continuara expuesto al paso de los vehículos.

Posteriormente, los elementos municipales lo trasladaron hasta su domicilio, donde quedó bajo el cuidado de sus familiares.

El incidente concluyó sin que se reportara que el hombre hubiera sido atropellado. Sin embargo, permanecer inconsciente sobre una avenida representaba un riesgo para su integridad, debido a la circulación de automóviles por el sector.

La intervención policial permitió detectar la situación, solicitar asistencia médica y poner al hombre a resguardo, sin que se informaran consecuencias graves derivadas del episodio.