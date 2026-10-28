Muere peregrino rumbo a San Judas

FRONTERA, COAH.- Miguel Ángel Aguirre, de 70 años, murió tras sufrir un infarto mientras caminaba por la ciclovía de la carretera 30, rumbo a la capilla de San Judas Tadeo, ubicada en el ejido 8 de Enero.

El hombre salió de la colonia Progreso, en Monclova, acompañado por familiares y algunos de sus hijos, con la intención de cumplir una vez más con su tradición religiosa.

Durante el recorrido, comenzó a presentar malestares físicos, por lo que tuvo que detenerse. Sus acompañantes permanecieron a su lado, pero su estado de salud empeoró repentinamente hasta que cayó al suelo.

Emergencia y atención médica

Ante la emergencia, sus familiares solicitaron ayuda a los cuerpos de auxilio. Paramédicos de Protección Civil de Frontera acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria.

Pese a los esfuerzos de los socorristas, Miguel Ángel no sobrevivió. De acuerdo con la información disponible, sufrió un infarto fulminante y fue declarado sin vida en el sitio.

Reacción de la familia

El fallecimiento provocó consternación entre sus seres queridos, quienes lo acompañaban en su camino hacia el recinto religioso.

Aguirre había emprendido el recorrido desde Monclova para llegar a la capilla del ejido 8 de Enero, donde pretendía agradecer y mantener viva su devoción a San Judas Tadeo.

La caminata, que formaba parte de una tradición que había realizado en años anteriores, quedó interrumpida sobre la carretera 30.

Lo que comenzó como una jornada de fe terminó en tragedia para su familia, que enfrentó la pérdida del hombre mientras lo acompañaba en su peregrinación.