Impacta auto y lo saca del Libramiento

FRONTERA, COAH.– La falta de precaución al volante provocó un aparatoso accidente sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, donde un conductor que se desplazaba en un automóvil Honda Accord color negro intentó incorporarse al carril izquierdo sin las debidas medidas, generando un fuerte impacto.

El percance ocurrió cuando el segundo vehículo, un Fiat color blanco, fue alcanzado y proyectado fuera de la carpeta asfáltica tras la maniobra, quedando a un costado del Libramiento con visibles daños materiales.

Tras el reporte, paramédicos del cuerpo de Bomberos Frontera arribaron al sitio para brindar atención a los involucrados, confirmando que no se registraron personas con lesiones de gravedad, pese a lo aparatoso del choque.

Elementos de la Policía Estatal Coahuila acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente, a fin de deslindar responsabilidades.