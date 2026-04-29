Le pega abuelito a camioneta del año

MONCLOVA, COAH.– Un descuido al volante por parte de un adulto mayor terminó en un aparatoso choque la tarde de este miércoles sobre la avenida Las Torres, generando la movilización de autoridades municipales y dejando cuantiosos daños materiales.

El percance se registró alrededor de las 13:40 horas en el cruce con la calle Adolfo López Mateos, justo frente a la zona de maquiladoras al oriente de la ciudad, donde se vieron involucradas dos unidades.

De acuerdo con el peritaje preliminar, Emilio García, quien conducía una camioneta Ford Ranger en color azul, salió de la calle Adolfo López Mateos e intentó incorporarse a la avenida principal sin realizar el alto correspondiente. Esta imprudencia provocó que se atravesara en la trayectoria de una camioneta Tiggo en color rojo, manejada por Nidia García, quien no logró evitar el impacto.

El choque fue inevitable y dejó a ambas unidades con severos daños en la carrocería, lo que evidenció la fuerza del impacto y generó preocupación entre automovilistas que transitaban por la zona. A pesar de lo aparatoso del accidente, ninguno de los conductores resultó lesionado, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y elaborar el croquis correspondiente, determinando de manera inicial la responsabilidad del conductor de la Ranger. Posteriormente, ambas partes fueron trasladadas a la comandancia municipal, donde buscaron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños y evitar que el caso fuera turnado ante el Ministerio Público.