Festejan policías de Frontera el Día del Niño

FRONTERA COAH.- Elementos de Seguridad Pública de Frontera llevaron a cabo una jornada de proximidad social en la primaria del ejido Fresnillo, donde convivieron con alumnos de primero a sexto grado con motivo de la celebración del Día del Niño.

La actividad fue encabezada por el director de la corporación, Lic. Gabriel Vázquez Ramírez, quien acudió al plantel acompañado por personal de distintas áreas operativas.

En el evento participaron integrantes de la Policía Escolar, Policía Operativa y del área de Control de Accidentes, quienes se integraron a las dinámicas organizadas dentro de la institución educativa.

Durante la visita, los oficiales realizaron la entrega de alimentos como pizza, pastel, refrescos, además de obsequios para los menores, como parte de las actividades programadas.

Los uniformados también participaron en juegos y actividades recreativas con los estudiantes, promoviendo la convivencia directa entre autoridad y comunidad estudiantil.

La jornada se desarrolló sin incidentes y como parte de las acciones de proximidad social que realiza la corporación en centros educativos del municipio.