Por 'volarse' alto Deja auto sin defensa

FRONTERA, COAH.— Un fuerte accidente vial en pleno corazón de la Zona Centro dejó como saldo severos daños materiales y una intensa movilización policial, luego que una conductora se atravesó al paso de una camioneta al no respetar un señalamiento de alto.

El accidente ocurrió en el cruce de Libertad y La Paz

El percance ocurrió en el cruce de las calles Libertad y La Paz, donde la conductora de un Nissan Versa blanco circulaba por La Paz, pero al llegar a la intersección ignoró por completo la señal gráfica de alto, lanzándose directamente al paso de una camioneta Dodge de color gris.

La camioneta Dodge resultó con un neumático reventado

El conductor de la pick up nada pudo hacer para evitar el choque, pues la mujer se atravesó de manera repentina en su trayectoria. El impacto dejó al Nissan sin defensa delantera, mientras que la camioneta terminó con un neumático reventado debido al golpe.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron de inmediato para tomar conocimiento, entrevistar a los involucrados y elaborar el peritaje correspondiente. Posteriormente, ambas partes fueron trasladadas a la Comandancia Municipal para continuar con el procedimiento y buscar un posible acuerdo.