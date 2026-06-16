Menor se lesiona en accidente de camionetas en Frontera

FRONTERA COAH. - La tranquilidad de la colonia Borja se vio interrumpida la tarde de ayer tras registrarse un accidente vial que dejó como saldo a un adolescente lesionado y daños materiales de consideración en dos unidades involucradas.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Lázaro Cárdenas y Primero de Mayo, donde una camioneta Honda roja y una camioneta Ford Lobo colisionaron por causas que serían determinadas por las autoridades de tránsito mediante el peritaje correspondiente.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor lesionado fue identificado como Diego Gael Martínez Valencia, de 17 años de edad, con domicilio en la colonia Borja. El joven viajaba al volante de la camioneta Honda cuando sobrevino el impacto.

Tras el choque, vecinos y automovilistas solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia al percatarse de que el menor presentaba molestias derivadas de la colisión. Minutos después arribaron paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes le brindaron atención prehospitalaria en el sitio del accidente.

El conductor de la camioneta Ford Lobo resultó ileso y permaneció en el lugar mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento de los hechos, efectuar el levantamiento de evidencias y realizar las mediciones necesarias para esclarecer la mecánica del choque.

Las autoridades informaron que será el resultado del peritaje el que determine la responsabilidad de los conductores involucrados en este hecho de tránsito ocurrido en el municipio de Frontera.

El accidente provocó movilización de cuerpos de auxilio y autoridades, además de generar momentáneas afectaciones a la circulación en el sector.