Fuerte riña en Guadalupe Borja deja a dos hombres lesionados

FRONTERA, COAH.- Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas se registró la tarde de este martes en la colonia Guadalupe Borja, luego de que una riña dejara como saldo a dos hombres lesionados que tuvieron que ser trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle Francisco Coss, donde vecinos reportaron al Sistema Estatal de Emergencias una acalorada discusión que terminó en un enfrentamiento físico, generando preocupación entre los habitantes del sector.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron rápidamente al lugar para controlar la situación y recabar información sobre lo ocurrido. Al entrevistarse con los involucrados, confirmaron que dos personas habían resultado lesionadas durante la confrontación.

Los afectados fueron identificados como Juan Carlos Calderón Rodríguez y Manuel Sánchez Jurado, quienes presentaban diversas heridas y golpes en distintas partes del cuerpo producto de la agresión.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el presunto responsable de los hechos sería un hombre identificado como José Luis, quien presuntamente participó en la riña. Sin embargo, cuando las patrullas arribaron al domicilio, el señalado ya no se encontraba en el lugar, ya que familiares lo habían retirado minutos antes.

Paramédicos de Cruz Ámbar brindaron atención prehospitalaria a los lesionados y, tras valorar su estado de salud, determinaron que ambos requerían una revisión médica más exhaustiva para descartar lesiones internas o complicaciones derivadas de los golpes recibidos.

Por tal motivo, los dos hombres fueron trasladados a la Clínica Número 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedaron bajo observación de especialistas.

Las autoridades informaron que una vez que reciban el alta médica correspondiente, los afectados podrán acudir ante el Ministerio Público para formalizar la denuncia y dar seguimiento legal al caso.

Mientras tanto, elementos policiacos continúan recabando testimonios y evidencias para esclarecer cómo se desarrolló la agresión y determinar las responsabilidades correspondientes.