Incendio en Monclova: Bomberos evitan tragedia en vivienda de María Teresa Guevara

MONCLOVA, COAH.- Una intensa movilización de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos se registró durante la madrugada del martes en la Zona Centro de Monclova, luego de que un incendio consumiera una de las habitaciones de una vivienda habitada por una mujer de la tercera edad.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle San Martín número 854, entre las calles Juárez y Altos Hornos de México, donde vecinos fueron despertados por el olor a humo y el resplandor de las llamas que salían del interior del inmueble.

Tras recibir el reporte de emergencia, los vulcanos se trasladaron de inmediato al lugar y encontraron fuego concentrado en uno de los cuartos de la vivienda, por lo que iniciaron maniobras para evitar que las llamas se extendieran al resto de la propiedad y a domicilios contiguos.

La propietaria del inmueble fue identificada como María Teresa Guevara, de 71 años de edad, quien vivió momentos de angustia al percatarse de que el fuego avanzaba dentro de su hogar. Afortunadamente logró ponerse a salvo antes de que la situación se agravara pero fue atendida por los paramédicos debido a la inhalación de humo.

Durante varios minutos, los bomberos combatieron el incendio hasta lograr sofocarlo por completo, evitando que el siniestro provocara consecuencias mayores en el sector.

Aunque el fuego causó daños materiales de consideración en la habitación afectada, por fortuna no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas por humo. Una vez controlada la emergencia, los elementos realizaron labores de enfriamiento e inspección para descartar riesgos de reactivación, mientras se investigaban las posibles causas que originaron el siniestro.

El incidente generó preocupación entre vecinos del sector, quienes observaron las maniobras de los cuerpos de emergencia y destacaron la rápida respuesta de los bomberos, lo que evitó que la tragedia alcanzara mayores dimensiones en una de las zonas más concurridas de la ciudad.