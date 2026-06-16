Familiares de lesionados exigen justicia tras accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH.- A tres días de la aparatosa carambola registrada sobre la carretera federal número 57, familiares de las personas lesionadas alzaron la voz para denunciar que continúan sin recibir una solución concreta para la reparación de los daños y la atención de las afectaciones que dejó el accidente.

El percance, ocurrido el pasado domingo en el tramo Monclova-Saltillo, dejó una estela de vehículos destrozados, varias personas lesionadas y familias enfrentando gastos médicos y pérdidas económicas que, aseguran, siguen acumulándose con el paso de los días.

A través de publicaciones difundidas en redes sociales, familiares de los afectados señalaron como presunto responsable a Johnatan Hernández Vélez, quien presuntamente forma parte del 105 Batallón de Infantería con sede en Ciudad Frontera.

De acuerdo con los denunciantes, la preocupación principal radica en que, hasta el momento, no existe una respuesta clara respecto a la reparación de los daños materiales ni sobre la atención de las personas que resultaron lesionadas durante el accidente.

Los familiares indicaron que una de las víctimas continúa bajo atención médica debido a las lesiones sufridas en el percance, mientras que otros afectados permanecen en proceso de recuperación, enfrentando además gastos derivados de tratamientos y medicamentos.

La incertidumbre sobre el desarrollo de las investigaciones ha provocado molestia entre los involucrados, quienes decidieron hacer pública su inconformidad para solicitar que el caso no quede en el olvido y que las autoridades correspondientes actúen con transparencia.

Según manifestaron, su intención no es anticipar responsabilidades, sino exigir que las investigaciones se realicen conforme a derecho y que, una vez determinada la responsabilidad legal, se garantice la reparación integral de los daños ocasionados a las víctimas.

La difusión del caso en plataformas digitales ha generado muestras de apoyo por parte de ciudadanos que piden un esclarecimiento puntual de los hechos ocurridos en una de las carreteras más transitadas de la región.

Mientras tanto, las familias continúan a la espera de una respuesta oficial y de avances en las investigaciones que permitan dar certeza jurídica a un accidente que cambió por completo la vida de varias personas en cuestión de segundos.