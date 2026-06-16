Explosión de tanque de gas deja a hombre herido en Monclova

MONCLOVA COAH.- Una fuerte movilización de cuerpos de auxilio se registró la tarde de ayer en la colonia Nueva Rosita Norte, luego de que un hombre resultara lesionado por quemaduras tras la explosión de un tanque de gas en el interior de su domicilio.

El incidente ocurrió en el cruce de la avenida 5 de Mayo y la calle Vesubio, donde vecinos reportaron una emergencia al percatarse de la detonación que provenía de una vivienda del sector. La llamada de auxilio movilizó de inmediato a paramédicos de la Cruz Roja, quienes acudieron al sitio para brindar atención médica al afectado.

Al llegar, los socorristas localizaron a un hombre de 58 años con diversas quemaduras en el cuerpo, lesiones que sufrió como consecuencia directa de la explosión registrada dentro del inmueble.

Los paramédicos realizaron una valoración inmediata para estabilizar al lesionado y determinar la gravedad de sus heridas. Debido a las condiciones en que se encontraba, se decidió su traslado urgente a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedó bajo observación médica especializada.

La rápida intervención de los cuerpos de emergencia permitió que el afectado recibiera atención oportuna y fuera canalizado a una unidad hospitalaria para continuar con su tratamiento.

Elementos de auxilio permanecieron en el lugar mientras se verificaban las condiciones del domicilio y se descartaban riesgos adicionales para los habitantes de la zona.

El hecho generó expectación entre vecinos del sector, quienes observaron el despliegue de las unidades de emergencia mientras se desarrollaban las labores de atención y traslado del lesionado.

Hasta el cierre de esta edición, el hombre continuaba recibiendo atención médica debido a las quemaduras sufridas durante el incidente.