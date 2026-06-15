Accidente en Frontera: Dos mujeres lesionadas tras choque

FRONTERA COAH.-La mañana de ayer, la tranquilidad del sector fue interrumpida por el estruendo de un fuerte choque ocurrido en la intersección de las calles Juárez y Durango, donde dos mujeres resultaron lesionadas tras verse involucradas en un accidente vial que requirió la intervención inmediata de cuerpos de rescate y autoridades municipales.

De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar, un automóvil Honda de color negro fue impactado por un Nissan Tsuru perteneciente a la línea Radio Taxímetro, provocando daños de consideración en ambas unidades y dejando a sus ocupantes con diversas lesiones.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron rápidamente al sitio para brindar atención pre hospitalaria a las afectadas, identificadas como Gladis Judith Oyervides Barboza, de 39 años de edad, con domicilio en la calle La Cruz número 303 de la colonia Sierrita, y María Catalina Contreras Zamarripa, de 50 años, residente de la calle Ahuehuete 22-A, en la colonia Jardines Aeropuerto.

Tras ser valoradas por los socorristas, ambas mujeres recibieron la atención necesaria debido a las lesiones sufridas durante el percance. La magnitud del impacto obligó a mantener la circulación parcialmente restringida mientras se realizaban las labores de auxilio y el levantamiento de información.

El accidente ocurrió en la intersección de las calles Juárez y Durango, donde dos vehículos colisionaron.

Elementos de Control de Accidentes arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, efectuar el peritaje correspondiente y establecer las circunstancias bajo las cuales ocurrió la colisión.

Paramédicos del GRUM atendieron a las lesionadas, quienes sufrieron diversas heridas en el choque.

Las autoridades continuaban con las diligencias para deslindar responsabilidades derivadas de este accidente que volvió a poner en evidencia los riesgos que persisten en uno de los cruceros con mayor tránsito vehicular de la ciudad.

Las autoridades realizan las diligencias necesarias para determinar responsabilidades en el accidente.