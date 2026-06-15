Incendio en Monclova: Bomberos controlan emergencia en vivienda

MONCLOVA, COAH.- Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la mañana de este domingo en la colonia Tierra y Libertad, luego de que un incendio consumiera parte de una vivienda utilizada como área de almacenamiento, generando alarma entre habitantes del sector.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 08:00 horas en un domicilio ubicado en el cruce de las calles 36, Pablo González y 16 de Septiembre. El reporte de humo y fuego activó la respuesta inmediata del Heroico Cuerpo de Bomberos de Monclova, cuyos elementos acudieron al lugar para contener la emergencia.

El incendio se registró en la colonia Tierra y Libertad, generando alarma entre los vecinos.

Al arribar, los apagafuegos localizaron el siniestro concentrado en una de las habitaciones del inmueble. De acuerdo con las primeras observaciones, dicho espacio era utilizado para acumular diversos objetos, situación que favoreció la propagación de las llamas dentro del cuarto afectado.

Las maniobras de combate al fuego se desarrollaron durante varios minutos, logrando evitar que el incendio alcanzara otras áreas de la propiedad o representara un riesgo para viviendas cercanas.

Los bomberos lograron contener el fuego antes de que se propagara a otras áreas de la vivienda.

Afortunadamente, al momento de la emergencia no había personas dentro del domicilio, por lo que no se reportaron lesionados ni víctimas que lamentar. Las autoridades confirmaron que únicamente se registraron daños materiales en el área afectada.

La presencia de unidades de emergencia llamó la atención de vecinos de la colonia, quienes observaron las labores realizadas por los rescatistas mientras se controlaba la situación.

Afortunadamente, no se reportaron personas dentro del inmueble durante el siniestro.

Una vez sofocado el fuego, los elementos de Bomberos efectuaron labores de enfriamiento e inspección para descartar riesgos de una posible reactivación del incendio y garantizar la seguridad en el lugar.