Conductor imprudente provoca accidente en Frontera: daños materiales

FRONTERA, COAH.- Un imprudente conductor provocó un percance vial la tarde de ayer en la placita de la colonia Borja, en Frontera, luego de intentar ganarle el paso a otro vehículo que circulaba por la calle Libertad.

De acuerdo con los primeros reportes, el automovilista aceleró sin la debida precaución en un cruce de la pequeña plaza del sector, cortándole el paso al otro carro y generando un choque que dejó a ambas unidades con visibles daños materiales.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes de Seguridad Pública arribaron de inmediato al sitio, donde encontraron a los dos conductores enfrascados en una discusión, pues ambos aseguraban tener la razón y exigían que se reconociera su versión como la correcta.

Tras revisar el área y observar las abolladuras y afectaciones en los vehículos, los oficiales procedieron a asegurar las unidades y trasladarlas a la demarcación de Seguridad Pública. Ahí se determinará, con base en el peritaje correspondiente, la responsabilidad de cada involucrado.

El incidente no dejó lesionados, pero sí generó movilización policiaca y una momentánea congestión vehicular en la zona.