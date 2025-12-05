Motociclista embiste a ciclista y huye en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un motociclista protagonizó un accidente y huyó de manera cobarde, dejando abandonada su moto en el lugar del impacto, tras embestir a un joven ciclista en las calles de la colonia Ampliación Guerrero la mañana de este viernes.

El percance ocurrió alrededor de las 09:00 horas, en el cruce de las calles 8 entre las calles 35 y 37, cuando un hombre de 24 años, identificado como Jesús Villarreal, circulaba en su bicicleta. Según testigos, el motociclista, que se desplazaba a gran velocidad, ignoró la señal de alto y chocó contra Villarreal, derribándolo brutalmente al pavimento.

El golpe fue tan fuerte que el ciclista quedó tendido en el suelo, con lesiones evidentes, mientras el motociclista, lejos de detenerse a ayudar, huyó del lugar a gran velocidad, dejando atrás su vehículo ligero.

Los vecinos, al percatarse de la situación, no tardaron en alertar a las autoridades y pedir la intervención de una ambulancia.

Socorristas del SAMU llegaron rápidamente al lugar para brindar los primeros auxilios al lesionado, quien fue estabilizado y trasladado al hospital para recibir atención médica especializada. Afortunadamente, Jesús Villarreal no sufrió heridas de gravedad, aunque su situación era preocupante debido al fuerte impacto.

La policía municipal y oficiales del departamento de peritaje llegaron al sitio para tomar conocimiento del accidente. Debido a la huida del motociclista y la falta de información sobre su identidad, los peritos decidieron asegurar la motocicleta abandonada como una medida para garantizar que el responsable se haga cargo de los daños causados.

La moto quedó bajo resguardo mientras se espera que el conductor regrese para reclamarla o ser identificado.

Las autoridades continúan con la investigación del incidente y buscan localizar al motociclista para que enfrente las consecuencias legales de su imprudencia y cobardía al huir de la escena sin prestar ayuda a la víctima.