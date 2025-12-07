Conductor ebrio provoca choque en Monclova y se da a la fuga

MONCLOVA, COAH.— La madrugada de ayer, el bulevar Harold R. Pape se convirtió en el escenario de otro acto de irresponsabilidad al volante, luego que un conductor en aparente estado de ebriedad provocó un choque por alcance y escapara dejando su camioneta abandonada a la altura de la colonia Obrera Norte.

De acuerdo con los primeros reportes, el individuo manejaba una camioneta Jeep Cherokee en color gris cuando, debido a su forma errática de conducir y la evidente falta de distancia, terminó impactando la parte trasera de un auto compacto que circulaba con normalidad.

El estruendo alertó a vecinos y automovilistas, pues el golpe fue tan contundente que partes de ambas unidades quedaron esparcidas sobre el pavimento. Testigos mencionaron que el conductor responsable descendió unos instantes para observar los daños, mostrando señales claras de encontrarse bajo los efectos del alcohol.

Sin embargo, al percatarse de la gravedad del accidente —y temiendo las consecuencias legales— decidió abandonar la camioneta y darse a la fuga, perdiéndose entre la oscuridad del sector. El afectado permaneció en el lugar, aturdido por el impacto pero ileso, en espera del apoyo correspondiente.

Minutos más tarde, agentes de Tránsito Municipal arribaron para tomar conocimiento del percance, asegurar la zona y recabar evidencia que permita identificar al prófugo. Aunque la autoridad realizó recorridos por sectores cercanos, hasta el momento el responsable no ha sido localizado.

Las investigaciones continúan para determinar plenamente la responsabilidad del conductor que, de no ser por la reacción del automovilista afectado, pudo haber provocado una tragedia mayor en una de las arterias más transitadas de la ciudad.