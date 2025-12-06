Tragedia en la 53: cinco muertos tras encontronazo entre camión del IMSS y camioneta

MINA, NUEVO LEÓN.— Una escena devastadora marcó la mañana de este sábado en el kilómetro 109 de la carretera federal número 53, en los límites con Coahuila, donde un brutal choque frontal entre un camión del IMSS y una camioneta Ford Escape dejó un saldo de cinco personas sin vida y una adolescente gravemente lesionada, perteneciente a una familia monclovense, habitantes de la colonia Miravalle.

El encontronazo, que generó una intensa movilización de cuerpos de auxilio, ocurrió cuando un camión que transportaba insumos del Seguro Social —en el que viajaban un empleado de la institución y su hijo— impactó de frente contra la camioneta en la que se desplazaba la familia. La fuerza del golpe provocó que la Escape, de color blanco y con placas FKT-478-C, terminara volcada y completamente destrozada a orillas de la carretera.

Detalles del accidente en la carretera federal 53

Cuatro de los ocupantes de la camioneta murieron de manera instantánea: la conductora, sus padres y otra mujer que los acompañaba, mientras que el chofer del camión del IMSS quedó prensado entre los fierros, perdiendo la vida en el lugar. Su hijo, quien viajaba con él, resultó milagrosamente ileso. Paramédicos del GRUM trasladaron a Camila "N", de 17 años, la única sobreviviente, a la Clínica 7 del IMSS en Monclova, donde permanece bajo observación médica.

Acciones de rescate tras el choque en Mina

Elementos de Cruz Roja realizaron maniobras de rescate para liberar los cuerpos atrapados dentro del camión oficial. La escena, marcada por la destrucción de ambas unidades, obligó al cierre parcial de la vía. Personal de la Guardia Nacional, División Caminos, efectuó el peritaje correspondiente para establecer las causas del choque y determinar responsabilidades. Posteriormente, solicitaron la presencia de agentes de la Agencia de Investigación Criminal y del área de Servicios Periciales, quienes dieron fe del deceso de las víctimas.

Investigación sobre las causas del accidente en Mina

Finalmente, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley y los trámites correspondientes.