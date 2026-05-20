Accidente en Frontera: hombre herido tras discusión familiar

FRONTERA, COAH.– Una fuerte discusión entre familiares estuvo a punto de terminar en tragedia durante la madrugada de ayer, luego de que un joven resultara lesionado al golpear el cristal de un automóvil en medio de un arranque de enojo en la colonia Morelos.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la colonia Constituyentes, donde José Humberto Hernández, de 24 años de edad, sostuvo un altercado con su sobrino que rápidamente subió de tono. En medio de la discusión y visiblemente alterado, el joven salió del domicilio y terminó golpeando con el puño un cristal de automóvil.

La acción provocó que el vidrio se quebrara y le causara una profunda lesión en la mano izquierda, generando una intensa hemorragia que alarmó a familiares y vecinos del sector.

Tras el reporte realizado al sistema de emergencias, paramédicos de Bomberos Frontera acudieron rápidamente al sitio para brindarle los primeros auxilios al lesionado, quien posteriormente fue trasladado a una clínica del municipio para recibir atención médica especializada.

Elementos de seguridad tomaron conocimiento de los hechos y dialogaron con los involucrados para evitar que la situación escalara aún más dentro del entorno familiar.

Aunque la lesión no puso en riesgo su vida, el incidente dejó en evidencia cómo una discusión doméstica pudo terminar en consecuencias mayores debido a un momento de ira.