Joven de 24 años es trasladado a clínica tras pelea familiar en Frontera

FRONTERA, COAH.– Un joven de 24 años tuvo que ser trasladado por segunda ocasión a la Clínica 9 del IMSS, luego de ser encontrado lesionado y con una de sus manos ensangrentadas en las inmediaciones de la plaza de la colonia Sierrita, durante la mañana de ayer.

Los hechos movilizaron a paramédicos de Bomberos Frontera cerca de las 7:00 de la mañana, después de que vecinos reportaran a una persona tirada y lesionada en el sector.

Al arribar al sitio, los socorristas brindaron atención prehospitalaria al joven, quien presentaba diversas heridas en una de sus extremidades, por lo que fue necesario trasladarlo nuevamente al hospital para su valoración médica.

De acuerdo con la información recabada, el lesionado había protagonizado horas antes un fuerte altercado familiar en un domicilio de la colonia Morelos, donde sostuvo una discusión y pelea con su tío, situación que derivó en daños dentro de la vivienda.

Presuntamente, durante el zafarrancho el joven golpeó el cristal de una ventana del domicilio, quebrándolo y provocándose severas cortaduras con los vidrios.

Tras el primer incidente, el hombre había sido llevado inicialmente a la misma clínica para recibir atención médica; sin embargo, durante la mañana volvió a ser localizado lesionado, por lo que nuevamente fue internado en el nosocomio.

Autoridades y cuerpos de auxilio tomaron conocimiento de los hechos, mientras el joven permaneció bajo observación médica debido a las heridas que presentaba en la mano y otras partes del cuerpo.