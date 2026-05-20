Protección Civil de Monclova instala puntos de hidratación para la población

La Dirección de Protección Civil instaló tres puntos de hidratación en zonas estratégicas de la ciudad, donde además se brinda atención básica a la población.

El director de la corporación, Pedro Alvarado, informó que uno de los puntos se encuentra en la Central de Bomberos sobre el bulevar Francisco I. Madero, otro más en la estación sur y un tercero en la unidad de ambulancia ubicada frente a la Presidencia Municipal, en la Zona Centro.

Detalló que estos espacios están disponibles para cualquier persona que requiera refrescarse o hidratarse, y que además se ofrece el chequeo de signos vitales para quienes presenten algún malestar.

En caso necesario, también se cuenta con unidades para realizar traslados a clínicas o centros de atención médica.

En cuanto al horario, explicó que los puntos operan desde la mañana hasta aproximadamente las 2:00 o 3:00 de la tarde, aunque este puede extenderse dependiendo de la intensidad del calor. “La idea es estar presentes en las horas de mayor concentración de gente, especialmente en el centro de la ciudad”, señaló.

Alvarado destacó que la respuesta de la ciudadanía ha sido positiva, ya que muchas personas que acuden a realizar trámites o transitan por la zona han hecho uso de este servicio, considerándolo una medida útil ante las altas temperaturas.

Recordó que recientemente se registraron máximas de hasta 42 grados centígrados, mientras que en los próximos días se esperan temperaturas entre los 30 y 31 grados.

No obstante, advirtió que continuarán presentándose ondas de calor, por lo que Protección Civil se mantendrá alerta y preparada para atender a la población.